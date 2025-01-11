تعليم كفر الشيخ: لا مخالفات لأداء 516 ألف طالب امتحانات النقل اليوم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أدى طلاب وطالبات مدارس محافظة كفر الشيخ، أول امتحانات المواد المضافة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، في مادة اللغة العربية بكل مراحل التعليم لصفوف النقل، وتم توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل الوزارة.

وتابع الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، والمتابعة من غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ال13، وبشبكة سيطرة بالمحافظة، بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم أن 516 ألفا و400 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في 1510 مدرسة تابعة ل 13 إدارة تعليمية، منهم 783 مدرسة إبتدائية، و620 مدرسة إعدادية، و106 مدرسة ثانوية، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو تجاوزات.



جانب من متابعة الامتحانات