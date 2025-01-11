تعرف على موعد الأصوام في النتيجة القبطية لعام 2025

كتبت – بتول عصام

مع بداية العام الميلادي الجديد 2025، يبحث الكثير من الأقباط عن موعد بدء الأصوام في السنة الجديدة، وتعد النتيجة القبطية جزءًا أصيلًا من التراث القبطي في مصر، فهي ليست مجرد تقويم زمني، بل هي سجل روحي يتضمن الأعياد والمناسبات الدينية التي تُعبر عن عقيدة الإيمان المسيحي بالنسبة للأقباط.

تعتمد النتيجة القبطية على التقويم القبطي، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.

الأصوام في النتيجة القبطية لعام 2025

1. صوم يونان: من الاثنين 10 فبراير إلى الأربعاء 12 فبراير 2025 (3 أيام).

2. الصوم الكبير: يبدأ يوم الإثنين 24 فبراير وينتهي يوم الجمعة 11 أبريل 2025.

3. صوم الرسل: يبدأ يوم الاثنين 9 يونيو 2025 بعد عيد العنصرة.

4. صوم السيدة العذراء: الخميس 7 أغسطس 2025.

5. صوم الميلاد المجيد: يبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر.

