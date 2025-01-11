بيت الشعر بالأقصر ينظم ندوة نقدية حول أوليات الشعر العربى بين الشعبية والرسمية

الأقصر – أحمد مرعى

أقام بيت الشعر بالأقصر ضمن نشاطه الأسبوعي، ندوة نقدية بعنوان "أوليات الشعر العربي بين الشعبية والرسمية" استضاف فيها الدكتور خالد أبو الليل، وقام بتقديم الندوة الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، وذلك في أمسية فريدة في بيت الشعر بالأقصر، يعالج فيها أوليات الشعر العربي بين الرسمية والشعبية.

وبدأت الندوة بالتعريف بسيرة الدكتور خالد أبو الليل فهو أستاذ الأدب الشعبي، بكلية الآداب، جامعة القاهرة، حاصل على درجة الدكتوراه عن " السيرة الهلالية في محافظة قنا : دراسة للراوي والرواية" - قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة القاهرة 2008 .

وعن بدايات الشعر بين الشعبية والرسمية يقول الدكتور خالد أبو الليل إنه كان للعرب أدبهم وإبداعهم بلهجاتهم المختلفة ومع الوقت ضاع الكثير منه، وعلماء اللغة لم يدونوا الكثير من اللهجات العربية لبعدها عن لغة قريش كما يقول طه حسين، ويقول الدكتور خالد أبو الليل إن كل القبائل كانت لهجة مختلفة، وبظهور الإسلام أصبح لقريش سيادتها اللغوية خاصة بعد نزول القرآن الكريم، بالإضافة إلى سيادتها الاقتصادية قبل الإسلام، فأضاف الإسلام لها هذه المركزية اللغوية، فبذلك كان هناك تجليات شعبية وعامية لكل القبائل، لكن بسبب توحيد اللغة على لهجة قريش، ضاع الكثير من هذه اللهجات المختلفة، بكنوزها الإبداعية المختلفة، كما يقيم بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية الأسبوع القادم مساء يوم السبت يستضيف فيها الشعراء: أحمد ثابت عبدالراضي، ضياء فريد، محمود الكرشابي.



بيت الشعر بالأقصر ينظم ندوة نقدية حول أوليات الشعر العربي