بعد واقعة مجدى عبد الغنى.. اعرف العقوبات المحددة لقيادة السيارة بدون لوحات

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض الكابتن مجدى عبد الغنى نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إلى موقف محرج، عقب استيقافه فى كمين وهو يقود سيارة بدون لوحات وغير مرخصة.

وفي أول تصريح، علق الكابتن مجدى عبد الغنى، على ما حدث قائلا: إن الأمر انتهى على الفور وقت توقفه، بعد الاطلاع على صورة توكيل السيارة، وأن السوشيال ميديا تعاملت مع الموقف بشكل مبالغ فيه، ولا يستحق الأمر كل ما تم نقله: "مهتمين بمجدي عبد الغني قوي كده ليه، عربية جديدة ولسه مرخصتهاش وكنت رايح أرخصها، ياريت الناس تهدا شوية وأنا خلصت الموضوع وروحت البيت".

وحدد قانون المرور، عقوبات لقائدى السيارات في حالة القيادة بدون لوحات معدنية حيث نصت المادة 75 على أن:

1- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

2- غرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تضاعف العقوبة فى حالة العود لكل من:

- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية.

- استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها.

وحذرت وزارة الداخلية من عدم تثبيت اللوحات المعدنية على المركبات (دراجات - سيارات) أو التلاعب بها، وإنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين فى اللوحات المعدنية أو محاولة طمسها، تجنبًا المخالفات المرورية.