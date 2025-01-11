بايدن: قرار مارك زوكربيرج إنهاء التحقق من الحقائق فى منصات ميتا "مخزٍ "

كتبت رباب فتحى

أعرب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، جو بايدن عن رأيه فى قرار الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج بإنهاء برامج التحقق من الحقائق على المنصات التابعة للشركة، واصفًا إياه بأنه خيار "مخزٍ حقًا" لأن "قول الحقيقة مهم".

وقال بايدن للصحفيين الجمعة، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، خلال جلسة أسئلة وأجوبة غير متوقعة ونادرة في غرفة روزفلت: "إن فكرة الابتعاد عن التحقق من الحقائق وعدم الإبلاغ عن أي شيء له علاقة بالتمييز ..أجدها مخالفة للعدالة الأمريكية. قول الحقيقة مهم".

وأضاف: "لا أعرف ما الذي يدور حوله هذا، إنه يتعارض تمامًا مع ما تدور حوله أمريكا. نريد أن نقول الحقيقة. فكرة أن مليارديرًا يمكنه شراء شيء ما ويقول إنه لن يتحقق من الحقائق، ثم يكون لديك ملايين الأشخاص يقرؤونها - أعتقد أنها مخزية حقًا".

وأعلن زوكربيرج يوم الثلاثاء في مقطع فيديو أن ميتا ستلغي ميزة التحقق من الحقائق، إلى جانب تغيير سياسات تعديل المحتوى الأخرى، على منصاتها، بما في ذلك فيسبوك وانستجرام وثريدز، والتي تستضيف جميعها مليارات الأشخاص يوميًا.

وقال ملياردير التكنولوجيا: "أولاً، سنتخلص من مدققي الحقائق ونستبدلهم بملاحظات مجتمعية مماثلة لـ X، بدءًا من الولايات المتحدة"، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 كانت السبب الرئيسي لاتخاذ القرار.

وقال زوكربيرج: "تشعر الانتخابات الأخيرة أيضًا وكأنها نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية مرة أخرى للكلام. لذلك سنعود إلى جذورنا ونركز على تقليل الأخطاء وتبسيط سياساتنا واستعادة حرية التعبير على منصاتنا".