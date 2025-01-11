انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل بسوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج، بعنوان "ربنا يوفقهم.. انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل بسوهاج.. مباشر"، حيث تناول البث انطلاق امتحانات النقل اليوم على مستوى المحافظة داخل 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حيث مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى امتحانات النقل لصفوفه المختلفة.

ومع اقتراب نصف العام الدراسى الأول تصبح مديرية التربية والتعليم بسوهاج قبلة أنظار الجميع ولا صوت يعلو على صوت الاستعداد للامتحانات والإجراءات التى اتخذتها المديرية لضمان سير أعمال الامتحانات فى مناخ تربوى وأمن يحقق العدالة لجميع الطلاب، وكذلك الحلول والبرامج التى وضعتها المديرية لحل المشكلات التى قد تكون قد صاحبت العملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الأول لتلافيها خلال الفصل الدراسى الثانى حول كل هذا وغيره من القضايا الهامة فى قطاع التعليم بسوهاج.

والمديرية أتمت استعداداتها لامتحانات نصف العام على عدة محاور لضمان سير أعمال الامتحانات بسهولة ويسر وحصول كل طالب على حقه بعدالة وشفافية، حيث تم عقد عدة اجتماعات موسعة بمديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة ومديرى التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى المركزى بالمديرية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الاستعداد التام للامتحانات وتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بدقة لضمان سير أعمال الامتحانات بسهولة ويسر، وتم التشديد على تنفيذ إجراءات صارمة لمنع اصطحاب الطلاب والملاحظين والمراقبين للهواتف المحمولة داخل لجان الامتحان وذلك من خلال تكثيف إجراءات التفتيش على البوابات الرئيسية للجان وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتم التشديد على ضرورة المتابعة اليومية لاعمال الامتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لحل أى مشكلة تؤثر سلبا على سير الامتحانات.