اليوم.. إقامة سوق اليوم الواحد بسموحة والعجمى غرب الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم، إقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين، بنطاق حي شرق سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم، بنطاق حي العجمي بجوار مبني حي العجمي البيطاش ، حيث يتم إقامة السوق يوميا ، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساءا وبتخفيضات تصل إلى 30%.
ونستعرض فى السطور التالية خريطة سوق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية :
السبت والأحد :
* بنطاق حي شرق سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم
* بنطاق حي العجمي بجوار مبني حي العجمي البيطاش
الإثنين والثلاثاء :
* بنطاق حي غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك
* بنطاق حي منتزة أول ميدان محمد نجيب
الأربعاء والخميس:
* بنطاق حي الجمرك خلف مكتب مرور التحرير المنشية جراج الشهر العقاري
* بنطاق حي المنتزة ثان بميدان مسجد المندرة بحري
الخميس فقط
* بنطاق حي وسط محطة الرمل خلف سينما أمير
يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و نشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد ، و تنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين و التجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين
وجاءت فكرة إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع ، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.