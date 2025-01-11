النيابة تطلب الاستعلام عن شخص صدمه قطار فى شبين القناطر وتصرح بالدفن

القليوبية - إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بالاستعلام عن شخص مجهول الهوية صدمه قطار بمنطقة أبو المعاطى دائرة مركز شبين القناطر، ووفاته في الحال، للوصول لأهليته والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ، باصطدام قطار بشخص مجهول الهوية بمنطقة أبو المعاطى دائرة مركز شبين القناطر، ووفاته في الحال.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين العثور على جثة لشخص به عدة إصابات في أنحاء الجسم، كما تبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد في منطقة أبو المعاطى، صدمه أحد القطارات، ولا توجد مع أي متعلقات شخصية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وجارى الاستعلام عنه لتسليم جثمانه لذويه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.