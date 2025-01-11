اليوم السابع
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لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته..

النائب العام يستقبل المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف

السبت، 11 يناير 2025 09:22 م
النائب العام يستقبل المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف النائب العام المستشار محمد شوقي
كتب - إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت، المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

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وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

 

 







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