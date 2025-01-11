المشدد 15 سنة لمحامى مزيف وصاحب شركة زورا توكيلات وإيصالات أمانة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 15 عام، لمحامى مزيف وصاحب شركة، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية خاص بمكتب توثيق، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24554 لسنة 2018 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2627 لسنة 2018 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمود م ع"، 70 سنة، محامي، مقيم الأزبكية القاهرة، و"محمد خ ح"، 44 سنة، صاحب شركة للمقاولات، مقيم الأزبكية القاهرة، لأنهم في غضون الفترة من فبراير 2019 حتى أكتوبر 2019 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي "توكيلات".

وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق معه على إنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وأمده بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهات، وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهات فتمت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الجيزة جنوب القاهرة، وإمضاءات الموظفين العموميين المختصين بتلك الجهات، واستعملهم المهر وتذيل المحررات المزورة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول ارتكب تزوير في محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا وهو الكارنية المنسوب صدوره لنقابة المحامين يحمل بيانات "عبد المنعم سعيد عبد الجيد منتصر"، المحامى، المنسوب صدوره لنقابة المحامين وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفق معه على إنشاء هذا المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وأمده بصورته وبيانات المجني عليه سالف الذكر، المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فاصطنعه المجهول له على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محررات أحاد الناس "إيصال أمانة"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمدا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة فقام الأخير بتزوير توقيع المجني عليها على ذلك الإيصال فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن قدمه المتهم الثاني إلى المتهم الأول فقدمه الأخير لآخر مجهول ليقدمه للموظف المختص بقسم شرطة أول شبرا الخيمة وذلك للاحتجاج بما ورد به على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في إرتكاب الجرائم محل الاتهامات الأول والثاني والثالث والخامس سابقة الوصف بأن اتفق وإياه على ارتكابها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.