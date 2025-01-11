الداخلية تضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 13 بندقية

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن "الفيوم والمنوفية" قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وعقب تقنين الإجراءات أسفرت عن ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزتهما 12 بندقية خرطوش.

وضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.