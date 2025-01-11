الجيش العراقي يعثر على 4 جثث للإرهابيين بينهم أحد قيادات "داعش" في ديالي

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم السبت، العثور على جثث 4 إرهابيين قتلوا يوم أمس بضربة جوية على وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين بقطاع عمليات ديالي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية - في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، خرجت اليوم /السبت/ قوة من الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالي بالاشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية بإمرة قائد الفرقة ذاتها، لتفتيش موقع الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قطاع عمليات ديالي والتي استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين أمس.

وأضافت أن تم العثور على 4 جثث للإرهابيين؛ بينهم أحد قيادات تنظيم "داعش" سيتم التعرف على هويته بعد إجراء عملية الفحص، كما عثر على أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة مختلفة ومواد لوجستية ومواد أخرى.