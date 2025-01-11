اليوم السابع
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السبت، 11 يناير 2025 12:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد مسلحين فى هيران جنوب وسط البلاد

السبت، 11 يناير 2025 12:00 ص
الجيش الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد مسلحين فى هيران جنوب وسط البلاد الجيش الصومالى
أ ش أ

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 أعلن الجيش الصومالى، تنفيذ عملية عسكرية فى محافظة هيران (جنوب وسط البلاد)، تمكنت خلالها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى الصومالية من إزالة 16 حاجزا أقامتها الجماعات المسلحة فى المناطق الواقعة بين منطقتى هيران وجلجدود.


ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، عن مسؤولين عسكريين فى المنطقة، قولهم إن العمليات أسفرت عن اعتقال عدد من المسلحين، وتدمير نقاط التفتيش التى نصبوها فى مناطق بين مدينتى محاس وبلدوين.


وأشاروا إلى أنهم لن يقاتلوا الإرهابيين فحسب، بل سيقاتلون قطاع الطرق، محذرين من أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضد أى شخص يتم القبض عليه فى هذه الجريمة.







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