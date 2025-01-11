التنمية المحلية: برنامج تنمية صعيد مصر نموذج عالمي للتنمية المستدامة

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت تعليق :"نموذج عالمي للتنمية المستدامة".

وأكدت الوزارة استمرار أعمال تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول جزئيًا من البنك الدولي، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد، وجذب الاستثمارات وتحسين حياة المواطنين.



مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر



واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع سابق للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وأهم الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجهود الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة، ومشروع التنمية الاقتصادية المحلية " وتفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات، وذلك خلال فترة 2018 – 2024.



مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر



وقالت الوزيرة، إن الوزارة سوف تستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات بين محافظات الوجه البحري والوجه القلبي من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يتم بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، مما يسهم في زيادة الأهمية النسبية لمساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027، فضلاً عن الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة في 1477 قرية.



وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي استثمارات مشروعات المرحلة الأولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط بلغت حوالي 27 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، وذلك لتنفيذ حوالي 5633 مشروع جاري ومنتهي، ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 82%، مؤكدًة أن إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشروعات 8.2 مليون مواطن في المحافظات الأربعة، مشيرًة إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالى محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين .