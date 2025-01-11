البيت الأبيض يطالب فيسبوك بإزالة "ميم" بشأن لقاحات فيروس كورونا

وكالات

قال رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاولت إجبار شركته على إزالة "ميم" حول جائحة كوفيد-19، وعندما رفض الانصياع للأوامر تم تهديده بـ"إجراءات قاسية".

وطالب البيت الأبيض بإزالة الصورة الساخرة التي تظهر ليوناردو دي كابريو، ويُزعم أنه يسخر من الدعاوى القضائية المحتملة بشأن الآثار الجانبية للقاحات، في حين رفضت الشركة حذف الصورة الفكاهية ووصفتها بأنها سخيفة.

وقال زوكربيرغ في مقابلة مع "بودكاست جو روغان": "بالإضافة إلى ذلك، طالب البيت الأبيض بإزالة أي مواد تشير إلى الآثار الجانبية للقاحات، حتى لو كانت صحيحة".

وأضاف مالك شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا ومصنفة على أنها منظمة متطرفة)، أن الضغوط من إدارة بايدن زادت بعد أن قال الرئيس إن "الميمات على وسائل التواصل الاجتماعي تقتل الناس".

وأشار إلى أن أجهزة مختلفة أطلقت تحقيقات ضد "ميتا"، وكانت هذه التحقيقات صارمة للغاية، واعترف زوكربيرغ أيضا بأنه غير موقفه بشأن الرقابة لأن الثقة في وسائل الإعلام التقليدية انخفضت بشكل حاد، وفي الأشهر الأخيرة، أثار مرارا مسألة ضغوط الحكومة على الشركة فيما يتعلق بتعديل المحتوى.

وفي 21 مارس 2022، تم تصنيف أنشطة شركة "ميتا" على أنها متطرفة وتم حظرها على أراضي روسيا الاتحادية، وقد صدر القرار بهذا الشأن عن محكمة منطقة تفيرسكوي في موسكو.

وكان سبب هذا القرار هو السماح لشركة "ميتا" بنشر دعوات للعنف ضد أفراد الجيش الروسي على شبكاتها الاجتماعية (فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز).