البيت الأبيض: زودنا أوكرانيا بآلاف الصواريخ والمركبات خلال الأشهر الأخيرة

وكالات

أعلن البيت الأبيض في بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة وأسلحة أخرى في الأشهر الأخيرة.

وجاء في البيان الصادر عقب المكالمة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وفلاديمير زيلينسكي: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، سلمت الولايات المتحدة مئات الآلاف من قذائف المدفعية، وآلاف الصواريخ، ومئات المركبات المدرعة وغيرها من الأصول الحيوية للقوات الأوكرانية".

هذا وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار مخصصة لكييف، تشمل صواريخ دفاع جوي وذخائر جو-أرض، ومعدات لمقاتلات "إف-16".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي: " تستعد إدارة بايدن أيضا لتقديم 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، والتي ستشمل صواريخ دفاع جوي وذخائر جو-أرض ومعدات دعم لمقاتلات "إف-16"".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وطرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وبأن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي الأقاليم الروسية الجديدة.

ووفقا لمبادرة الرئيس الروسي، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنفيذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير منحاز وخال من الأسلحة النووية، مشيرا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.