الإعدام لسيدة عجوز بسوهاج لاتهامها بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم السبت، وباجماع الآراء، بمعاقبة المتهمة "ر.ذ.ا" 66 سنة، بالإعدام شنقا، لاتهامها بقتل الطفلة المجنى عليها "م.ا.ع" 4 سنوات لسرقة قرطها الذهبى بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغا من "ه. ع. ه، 46 سنة، ربة منزل وتقيم بناحية قرية أولاد سالم بدائرة المركز، بالعثور على جثة ابنتها الطفلة "م.ا.ع" 4 سنوات، غارقة بأحد المصارف بالقرية.

وأفادت المبلغة بتغيب طفلتها منذ يوم واحد، حال تواجدها مع أطفال آخرين للهو بالقرب من مسكنها، وأثناء قيامها بالبحث عن ابنتها عثرت على جثتها طافية بمياه أحد المصارف بالقرية بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال مناظرة جثة الطفلة، أنها ترتدي كامل ملابسها، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جرح ردى بالجبهة، وآخر بفروة الرأس، وعدم وجود قرطها الذهبي، "فردة حلق واحدة كانت ترتديها بالأذن اليسرى"، حيث فقدت منها الأخرى منذ فترة.

وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، عن وجود شبهة جنائية، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة "ر. ز. ا" 66 سنة، ربة منزل.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وقالت إنها قامت باستدراج الطفلة أثناء لهوها مع الأطفال بالقرية، واعتدت عليها بالضرب، حتى سقطت قتيلة واستولت على قرطها الذهبى وألقت بالجثة في مياه المصرف، وفرت هاربة، وتمت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.