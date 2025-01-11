اليوم السابع
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السبت، 11 يناير 2025 10:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأرصاد الجوية الأمريكية: تقدم جهود مكافحة حرائق لوس انجلوس مع هدوء الرياح

السبت، 11 يناير 2025 09:41 ص
الأرصاد الجوية الأمريكية: تقدم جهود مكافحة حرائق لوس انجلوس مع هدوء الرياح حرائق لوس انجلوس
أ ش أ

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، هدوء الرياح في مدينة (لوس أنجلوس) بولاية كاليفورينا الأمريكية خلال يومي السبت والأحد إلى نحو 30 كيلو مترا في الساعة، مقارنة بذوره 160 كيلو مترا، بلغتها في الأيام الماضية.


وساعد هدوء الرياح، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم السبت، والذي أشعل حرائق الغابات في المدينة، فرق الإطفاء على إحراز بعض التقدم في السيطرة على الحرائق أمس الجمعة، لكن رياح عاتية متوقعة خلال الأيام المقبلة قد تعيد اشعال النيران.


وأوقعت الحرائق ما يقل عن أحد عشر قتيلا في (لوس أنجلوس) وحدها وفق السلطات.







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الأرصاد الجوية الأمريكية

حرائق لوس انجلوس

لوس انجلوس

حرائق كاليفورنيا






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