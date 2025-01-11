الأرصاد الجوية الأمريكية: تقدم جهود مكافحة حرائق لوس انجلوس مع هدوء الرياح

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، هدوء الرياح في مدينة (لوس أنجلوس) بولاية كاليفورينا الأمريكية خلال يومي السبت والأحد إلى نحو 30 كيلو مترا في الساعة، مقارنة بذوره 160 كيلو مترا، بلغتها في الأيام الماضية.



وساعد هدوء الرياح، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم السبت، والذي أشعل حرائق الغابات في المدينة، فرق الإطفاء على إحراز بعض التقدم في السيطرة على الحرائق أمس الجمعة، لكن رياح عاتية متوقعة خلال الأيام المقبلة قد تعيد اشعال النيران.



وأوقعت الحرائق ما يقل عن أحد عشر قتيلا في (لوس أنجلوس) وحدها وفق السلطات.