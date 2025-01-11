اعترافات هدير عبد الرازق: الشاب هددنى بنشر فيديوهات على السوشيال ميديا

كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

قالت البلوجر هدير عبد الرازق فى أقوالها أمام رجال المباحث، إن الشاب التقط لها فيديوهات مُخلة دون معرفتها، وأنه هددها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقام الشاب بنفى تلك الاتهامات وتبادل الطرفان الاتهامات أمام رجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما نفى الشاب المحتجز من البلوجر هدير عبد الرازق الاتهامات التى وجهتها له أمام رجال المباحث ويتم استكمال الاستماع لأقوالهم لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على هدير عبد الرازق ووالدها بسبب احتجازها لشخص داخل شقة بمنطقة التجمع الأول لتهديده لها لوجود فيديوهات خاصة بها وتبادل الطرفين الاتهامات وحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باحتجاز شخص داخل شقة فى التجمع وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي المكان وتبين احتجاز البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها لشخص داخل شقة لتهديه لها بوجود فيديوهات مخلة لها.