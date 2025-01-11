اعترافات لصوص الشقق السكنية فى منطقة التجمع الخامس

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بالسرقة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق، واعترفا بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بعد مراقبتها والتأكد من عدم تواجدها بالمكان.

وتم ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما (بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيىء النية (جواهرجى – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه.