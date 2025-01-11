اليوم السابع
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إصابة طالبة سقطت من نافذة مسكنها بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 11 يناير 2025 12:42 م
إصابة طالبة سقطت من نافذة مسكنها بمدينة 6 أكتوبر قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقطت طالبة من نافذة مسكنها في مدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابتها، وأفادت تحريات رجال المباحث أن المصابة حاولت النزول من النافذة، لسوء معاملة والدها لها، إلا أنها اختل توازنها، وسقطت لتتعرض للإصابة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل طالبة إلى المستشفى، مصابة بعدة جروح وكدمات، نتيجة سقوطها من ارتفاع، بمدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن طالبة اختل توازنها أثناء محاولتها الهبوط من نافذة مسكنها بالطابق الثاني، لتسقط وتصاب بعدة جروح، وتبين أنها حاولت الخروج بتلك الطريقة، لسوء معاملة والدها لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







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إصابة طالبة

سقوط طالبة من نافذة

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