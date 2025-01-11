إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس تصدر أوامر إجلاء جديدة لمناطق بسبب حرائق الغابات

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أصدرت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أوامر إجلاء جديدة لعدة مناطق بسبب حرائق الغابات.

وقالت إدارة الإطفاء - حسبما نقلت شبكة (سي بي إس) الأمريكية، اليوم /السبت/ - "إن أوامر الإجلاء الجديدة تضم مناطق في أحياء (برينتوود، وبيل إير، وإنسينو)".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة لوس أنجلوس مؤخرا إلى 11 شخصا.. وأججت الرياح القوية الحرائق التي اجتاحت آلاف الهكتارات من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم، فيما حذر خبراء الأرصاد من أن تعصف الرياح بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع النيران في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.