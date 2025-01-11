أسعار الفواكه اليوم السبت 11-1-2025 بأسواق البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالفواكه المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، اليوم السبت11 يناير 2025.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:

الموز 25 جنيها.

البرتقال كيلو 15 جنيها.

التفاح البلدى 40 جنيها.

يوسفي 20 جنيها للكيلو.

التفاح الأخضر المستورد 75 جنيها.

التفاح الأحمر 50 جنيها للكيلو.

كيلو الرمان 20 جنيها.

الجوافة 20 جنيها للكيلو.

يذكر أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس والخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة إلى الأسواق العالمية وأهمها البطاطس والفاصوليا والخرشوف والفراولة والبرتقال والبصل.