اليوم السابع
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السبت، 11 يناير 2025 12:21 م
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أسعار الدواجن وبيض المائدة اليوم السبت 11-1-2025 بأسواق البحيرة

السبت، 11 يناير 2025 11:21 ص
أسعار الدواجن وبيض المائدة اليوم السبت 11-1-2025 بأسواق البحيرة دواجن
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت أسواق محافظة البحيرة، استقرارا، في أسعار الدواجن وبيض المائدة، اليوم السبت  ،وذلك وفقًا لآخر المستجدات التي تشهدها السوق المحلية.

وينشر اليوم السابع أسعار الدواجن في محافظة البحيرة ،حيث سجل سعر كيلو الدجاج الأبيض 95 جنيه

كما سجل متوسط سعر الدجاج الساسو 105 جنيها للكيلو، وسجل سعر الدجاج البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو.

فيما أستقرت  أسعار بيض المائدة فى الأسواق بالبحيرة ،  ليستقر سعر كرتونة بيض المائدة عند 150جنيه.

فيما دفعت مبادرات بداية  بسيارات متنقله بالتعاون مع هيئة  الإصلاح الزراعى لبيع بيض المائدة بأسعار تنافسية وصلت إلى 145 جنيه للكرتونة.

 







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أسعار الدواجن

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