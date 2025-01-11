أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن اليوم السبت 11 يناير فى أسواق جنوب سيناء

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة بجنوب سيناء باستقرار فى اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11_1_2025 استقرار فى الاسعار الخضراوات والفواكه بأسواق الخضراوات بجنوب سيناء.
وفيما يلى أسعار الخضراوات بأسواق جنوب سيناء:
الطماطم 7 جنيها للكيلو
الكوسة 20 جنيها للكيلو
الفلفل الرومى 15جنيها للكيلو
البطاطس 17جنيها للكيلو
البسلة 25جنيها للكيلو
البصل الأحمر 17 جنيها للكيلو
البصل الأبيض 20جنيها
الباذنجان 17جنيها للكيلو
الجزر 10جنيها للكيلو
الكرنب الواحد 30 جنية
الفاصوليا 17جنيها للكيلو
وفيما يلى أسعار الفاكهة داخل أسواق جنوب سيناء:
البرتقال 15جنيها للكيلو
الجوافة 30جنيها للكيلو
اليوسفي 17 جنيها
الجوافة 25جنيها
الموز 25 جنيها للكيلو
التفاح 60 جنيها للكيلو
وفيما يلى أسعار الدواجن فى أسواق جنوب سيناء:
الفراخ البيضاء 95 جنيها للكيلو
الدواجن البلدى الكيلو 125 جنيها للكيلو
البط الكيلو 160جنيه للكيلو
الحمام 170 للكيلو