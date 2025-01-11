اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11-1-2025 فى كفر الشيخ

السبت، 11 يناير 2025 11:22 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11-1-2025 فى كفر الشيخ أسعار الفاكة والخضروات بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت الموافق 11 يناير 2025، تراجع  أسعار بعض الخضراوات منها  الطماطم، والبطاطس، فيما واصلت الفواكه الاستقرار في أسعارها.

أسعار الخضراوات

وجاءت أسعار الخضراوات، بأسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، كالتالي: البطاطس 10 جنيهات، الفلفل 25 جنيها، الخيار 25 جنيها، الجزر 10 جنيهات، الكوسة 15 جنيها، الباذنجان 10 جنيهات، الطماطم 5 جنيهات، شطة خضراء 25 جنيها، البصل 15 جنيها، البطاطا بـ10 جنيهات، الليمون 40 جنيها.

أسعار الفاكهة

أما عن أسعار الفاكهة داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فجاءت كالتالي: الموز 25 جنيها، البرتقال 15 جنيها، البلح 20 جنيها، الفراولة 60 جنيها، الأناناس 20 25 جنيها، الكيوي 100 جنيه، التفاح 60 70 جنيها، الجوافة 30 جنيها، اليوسفي 15 جنيها اليوسفي البلدي 20 جنيها.

 







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كفر الشيخ

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

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