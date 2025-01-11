أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11-1-2025 بأسواق مطروح

مطروح- حسن مشالي

تشهد أسواق ومحالات محافظة مطروح، استمرار الاستقرار في أسعار الفاكهة والخضراوات، اليوم السبت 11-1-2025، خاصة الخضراوات الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس والبصل، وغيرها، إضافة إلى أصناف الفاكهة الشتوية، مما ساهم في تزايد إقبال المواطنين على الشراء.

وتباينت أسعار الخضروات في المحال والأسواق والباعة الجائلين ومعارض بيع السلع المدعمة، كما يلي: سعر كيلو الطماطم بين 5 و 8 جنيهات، والبصل بين 15 و 20 جنيها، والبطاطس بين 7 و 15 جنيها حسب نوعها، والجزر الأصفر من 8 لـ 12 جنيها، والفلفل بين 20 و 25 جنيهاً، للكيلو حسب النوع والصنف والجودة، وسعر كيلو الخيار بين 15 و25 جنيها حسب الصنف والجودة، وكيلو الليمون الشعيري 5 جنيهات، ومتوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو الباذنجان الكوبي بين 8 و 12 جنيها، والباذنجان العروس بين 12 و 20 جنيها، و كيلو الكوسة يتراوح بين 15 و 20 جنيهاً، وكيلو البسلة من 20 لـ 30 جنيها، والفاصوليا الخضراء سعر الكيلو من 15 لـ 20 جنيها، والقلقاس 25 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 7 و 12 جنيهاً.

كما تتفاوت أسعار الفاكهة، حسب الجودة والحجم، من بينها الأصناف التالية: كيلو الجوافة من 20 لـ 25 جنيها، والتفاح من 40 لـ 70 جنيها حسب النوع والمنشأ، و متوسط سعر كيلو الفراولة 40 جنيهاً، والموز بين 15 و25 جنيها.

ويتراوح سعر البرتقال أبوصرة الكيلو بين 12 و20 جنيها، والبرتقال اليوسفي بين 15 و25 جنيها، والبرتقال السكري 15 جنيها للكيلو.

ويقبل المواطنون على الشراء في ظل تفاوت الأسعار من مكان لأخر، حسب الجودة والصنف، والمنافسة بين التجار والباعة ومنافذ بيع السلع المدعمة مثل المعرض اللوجستي التابع للمحافظة والتي تشرف عليه مديرية التموين، في تقديم أصناف بجودة وأسعار متميزة.

يذكر أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبُعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، وعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.