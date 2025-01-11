أحمد الشرع: أولوياتنا فى سوريا للوضع الداخلى وحصر السلاح بيد الدولة

قال قائد الإدارة الجديدة فى سوريا أحمد الشرع، إن سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان، وأضاف: "نسعى لعلاقات إيجابية مع لبنان"، وأوضح أن الأولوية في سوريا هي للوضع الداخلي وحالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.
وتابع الشرع، خلال مؤتمر صحفى مع نجيب ميقاتى: "نبني العلاقات مع لبنان على أساس الأخوة ونسعى لزيادة الأواصر الإجتماعية، وأى عوائق حدودية بيننا يجب أن تلغى مستقبلاً".
وقال: "ندعم خيارات التوافق اللبنانية لاسيما على صعيد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية"، وأضاف: "بيننا وبين لبنان مصالح مشتركة واستراتيجية".
وأكمل الشرع: "أتمنى اختيار ميقاتي لرئاسة الحكومة مُجدداً" وقال: "نسعى لتعاون طويل الأمد مع لبنان".
ومن جانبه، كان نجيب ميقاتى قد قال: "بحثت مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع العلاقات الثنائية"، معربا عن تمنياته لسوريا بالإستقرار والسلام.
وأشار ميقاتي ـ في مؤتمر صحفى مشترك مع الشرع، خلال زيارته لسوريا اليوم السبت ـ إلى أن سوريا تمثل البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي وطالما هي بخير فإن لبنان بخير.