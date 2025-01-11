أحمد الشرع: أولوياتنا فى سوريا للوضع الداخلى وحصر السلاح بيد الدولة

إيمان حنا

قال قائد الإدارة الجديدة فى سوريا أحمد الشرع، إن سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان، وأضاف: "نسعى لعلاقات إيجابية مع لبنان"، وأوضح أن الأولوية في سوريا هي للوضع الداخلي وحالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.

وتابع الشرع، خلال مؤتمر صحفى مع نجيب ميقاتى: "نبني العلاقات مع لبنان على أساس الأخوة ونسعى لزيادة الأواصر الإجتماعية، وأى عوائق حدودية بيننا يجب أن تلغى مستقبلاً".



وقال: "ندعم خيارات التوافق اللبنانية لاسيما على صعيد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية"، وأضاف: "بيننا وبين لبنان مصالح مشتركة واستراتيجية".

وأكمل الشرع: "أتمنى اختيار ميقاتي لرئاسة الحكومة مُجدداً" وقال: "نسعى لتعاون طويل الأمد مع لبنان".

ومن جانبه، كان نجيب ميقاتى قد قال: "بحثت مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع العلاقات الثنائية"، معربا عن تمنياته لسوريا بالإستقرار والسلام.

وأشار ميقاتي ـ في مؤتمر صحفى مشترك مع الشرع، خلال زيارته لسوريا اليوم السبت ـ إلى أن سوريا تمثل البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي وطالما هي بخير فإن لبنان بخير.

وأضاف: "بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري جميعاً وعودة النازحين إلى سوريا التي بدأت تستعيد عافيتها، لقد لمست استعداد سوريا لمتابعة ملف النزوح كما بحثنا ملف الحدود وتمّ التأكيد على حماية أمن البلدين، وتابع: "نتطلع إلى علاقات ودية وندية بين لبنان وسوريا قائمة على التعاون".