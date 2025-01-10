10 معلومات عن مجمع السويس الطبى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.. صور

السويس - محمد عزام

تسعى الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة في شتى جوانب الحياة أهمها الصحة والتعليم، وضمن الخطوات المهمة تم بناء مجمع السويس الطبي ليكون الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات الطبية في محافظة السويس، والذى يأتي بعد انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتدشينها عام 2019 بمحافظة بورسعيد.

ويقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن مجمع السويس الطبي وهي:

1) بُني المجمع الطبي بالسويس على مساحة 35 ألف متر، وتمت فيه مراعاة الصحة والسلامة المهنية طبقاً للكود المصري للحريق.

2) يضم المجمع 600 سرير ويشمل على 109 أسرة عناية بأنواعها المركزة والقلب والأطفال والحرجة والجراحة وغيرها.



3) يوجد في المجمع جهازين "قسطرة القلب".



4) ويضم المجمع 16 غرفة عمليات.



5) يشمل المجمع على أقسام للأشعة والطوارئ والنساء والولادة الحروق.



6) يوجد في المجمع 70 ماكينة غسيل كلوي، 54 حضانه للأطفال المبتسرين.



7) تم البدء في تشغيل المجمع تجريبياً لجميع الأنظمة الموجودة فيه.

8) يضم المجمع 64 عيادة من بينهم 20 عيادة رمد وهو أول سنتر رمد في محافظات القناة.

9) التشغيل التجريبي يضم 10 عيادات من أطفال ونساء وولادة ومسالك وجراحة عامة وعظام ومخ وأعصاب، وأطفال تخصصية، وفي القريب العاجل هيتم على بداية العام تشغيل تجريبي للمجمع كاملاً من أجل خدمات صحية تليق بأهالي محافظة السويس.

10) المجمع يعمل بشكل إلكتروني كاملاً وتطبيق منظومة التحول الرقمي فيه، وفي كل الوحدات والمراكز والمستشفيات العاملة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس.



العيادات الخارجية بالمجمع



المجمع الطبي في السويس



عيادة الأسنان



عيادة كبد



مجمع السويس الطبي بالمحافظة



مجمع السويس الطبي



مدخل المجمع الطبي