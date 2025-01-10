وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادات لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

دمياط - هيثم مراد

قام الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية لمتابعة لجان الامتحانات داخل مدارس المحافظة، وذلك للتأكد من استكمال كافة الاستعدادات لضمان سير الامتحانات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه وكيل تعليم دمياط، أن جميع المدارس قد أعلنت أرقام جلوس الطلاب، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من طباعة وتوزيع الأسئلة الامتحانية. وكذلك تكليف المراقبين و الملاحظين بمهامهم لضمان انضباط الطلاب داخل اللجان.

وأوضح الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الهدف من هذه التعليمات هو ضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مما يساهم في تحقيق نتائج عادلة لجميع الطلاب، مؤكدا أنه تم إعداد غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات والتعامل فورا مع أية طوارئ، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة المقررة بشأن الامتحانات بنا يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والتصدي لظاهرة الغش الالكتروني.



جولة وكيل تعليم دمياط