وظائف بالبوسنة والهرسك بمرتبات 700 يورو.. طريقة التقديم والمستندات اللازمة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل للمصريين بدولة البوسنة والهرسك، فى عدة تخصصات، هى:

- 10 حداد مسلح.

- 10 نجار مسلح.

- 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء.

وذلك براتب يصل إلى 700 يورو شهريًا، بالإضافة إلى حوافز حسب أداء للعامل، مع توفير سكن للعمال خاص بالشركة ووجبات أثناء فترات العمل، وتوفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية، وتأمين صحي واجتماعي ومعاش للعمال، علما بأن مدة العقد سنة ويجدد، فضلا عن العمل وسط بيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنية.

ويتم التقديم على فرص العمل مجانا، بدون أي رسوم أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة، ومن المقرر أن تستمر الوزارة فى تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف حتى منتصف هذا الأسبوع.

أما الأوراق المطلوبة للتقديم، والشروط، فهى:

- صورة من جواز سفر ساري.

- شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.

- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.

- خبرة 3 سنوات على الأقل.

- السن من 30 - 45 سنة.

- يفضل معرفة اللغة الانجليزية.