وسط النيران.. حصان يعود لإنقاذ "مُهر" من حرائق لوس أنجلوس الأمريكية.. فيديو

محمد جمال

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى لقطات لإنقاذ حصان صغاره من وسط نيران حرائق لوس أنجلوس الأمريكية فى مشهد يعبر عن وفاء وإخلاص الحيوانات.

This horse broke away to go back for two friends as he was being evacuated. It shows that animals are much more concerned and far smarter than Governor Gavin Newsom or Los Angeles Mayor, Karen Bass. pic.twitter.com/FUmf2YdH27 — 𝔹𝕦𝕕 & ℂ𝕒𝕤𝕖𝕪… (@bud_cann) January 10, 2025

وارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية إلى 10 أشخاص، وقال مكتب الطب الشرعى فى لوس أنجلوس فى تحديث إن عدد القتلى جراء الحرائق الهائلة ارتفع إلى 10.

ويواصل رجال الإطفاء فى ولاية كاليفورنيا الجهود للسيطرة على سلسلة من الحرائق الكبيرة فى لوس أنجلوس التي خلفت خسائر ضخمة وأتت على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى من الساحل الهادئ إلى باسادينا، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

ويكافح رجال الإطفاء ضد الحرائق التي انتشرت عبر المنطقة الشاسعة، بما في ذلك حرائق ضخمة في باسيفيك باليساديس وألتادينا التي كانت لا تزال مشتعلة حتى مساء الخميس.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا فى تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وتابع بايدن :"هذه هى أكثر الحرائق تدميرا فى تاريخ كاليفورنيا"، مضيفا:"تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن".