وزير دفاع جيش الاحتلال: لا يجوز الانجرار لحرب استنزاف مع حماس

أحمد علوى

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير دفاع الاحتلال الاسرائيل يسرائيل كاتس، قوله "علينا تغيير طريقة العمل في غزة ليتم القضاء على حماس وإنهاء الحرب فى أسرع وقت وبأقل خسائر ".

وأكد وزير دفاع الاحتلال، " لا يجوز الانجرار لحرب استنزاف مع حماس والمحتجزون بالأنفاق في خطر.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.