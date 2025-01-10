وزير المالية الغانى الجديد: نسعى إلى مزيد من التمويل من صندوق النقد

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أكد وزير المالية الغاني الجديد، كاسيل أتو فورسون، أن بلاده تأمل في تأمين المزيد من الدعم من صندوق النقد الدولي.

وأعرب فورسون - في تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة أكرا - أوردتها وكالة أنباء "بلومبيرج" الخميس - عن التزام بلاده للعمل مع صندوق النقد الدولي وأنهم يعملون جاهدين للحصول على المزيد من البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين.

وأشار إلى أنهم مدركون لما مر به المستثمرون، وأنه لا مجال للسماح بموجة ثانية من الأزمة الاقتصادية، وأنهم سيعملون من أجل مصلحة الجميع.

وكان رئيس البلاد، جون ماهاما، الذي تم تنصيبه حديثًا، قد رشح في وقت سابق الخميس فورسون - (الذي يبلغ من العمر 46 عامًا) وكان يشغل منصب نائب وزير المالية سابقا - لمنصب وزير مالية غانا.

تجدر الإشارة ، إلى أن غانا التي كانت ذات يوم محبوبة المستثمرين - بدأت للتو في التعافي من واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية والديون، حيث سعت البلاد خلال عام 2022 على مضض إلى الحصول على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لأنها لم تتمكن من مواكبة مدفوعات الديون التي كانت تستهلك أكثر من نصف عائدات الحكومة.

وقد ساعد تنفيذ الإصلاحات بموجب هذا المرفق في إعادة صياغة ديونها والخروج من التخلف عن السداد في أكتوبر الماضي.

ويعتزم فورسون أن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق وعد "ماهاما" الانتخابي بتثبيت استقرار الاقتصاد الذي يعاني من الديون المشلولة وتكاليف المعيشة المرتفعة، وهو التعهد الذي ساعد رئيس البلاد على الفوز في انتخابات السابع من ديسمبر الماضي بأغلبية ساحقة.