وزير العمل: مستمرون فى تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص

كتبت آية دعبس

التقى وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع نائبي مجلس النواب محمود نجيب مشعل، وأمين مسعود، في إطار حرص الوزير على التواصل مع نواب الشعب، للنقاش في العديد من الملفات المشتركة التي تخص قطاع العمل.

وأكد الوزير حرصه على الاستماع إلى وجهات نظر نواب مجلسي النواب والشيوخ، نظرا لدورهم فى مناقشة، وإصدار تشريعات تخص كافة المجالات، ومن بينها العمل، واستعرض الوزير جهود الوزارة خلال العام 2024، وتطلعاتها خلال العام الجديد 2025، خاصة الاستمرار فى تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية، وتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل صدور قانون عمل جديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار ،داخل بيئة عمل لائقة.

من جانبهما، أشاد النائبان بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج، وبيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة استشراف وظائف المستقبل والتعامل مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.

حضر اللقاء إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، ومحمد النحاس، مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة.