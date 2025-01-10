اليوم السابع
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الجمعة، 10 يناير 2025 03:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير التعليم الباكستاني يستقبل مفتى الجمهورية فى مستهلِّ زيارته لباكستان

الجمعة، 10 يناير 2025 02:25 م
وزير التعليم الباكستاني يستقبل مفتى الجمهورية فى مستهلِّ زيارته لباكستان وزير التعليم الباكستاني يستقبل فضيلةَ المفتي في مستهلِّ زيارته لباكستان
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور خالد مقبول صديق، وزير التعليم والتدريب المهني في باكستان،  الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- صباحَ اليوم، وذلك في مستهلِّ زيارة المفتي للعاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي: "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة: التحديات والفرص"، الذي ينعقد في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2025.

وفي بداية اللقاء رحَّب الوزير بالمفتي الجمهورية، وتطرَّق الحديث إلى أوجه التعاون مع دار الإفتاء المصرية في الجوانب المختلفة، وخاصةً فيما يتعلَّق بالفَهم الصحيح لقضايا المرأة، والإصدارات العلمية، والتدريب على الفتوى وعلوم الإفتاء، والاستفادة من تجربة دار الإفتاء المصرية في تصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار المتشددة.

كما ناقش الوزير والمفتي كيفية تحقيق الاستفادة مما تقدِّمه الدولة المصرية من خلال الأزهر الشريف في فتح المعاهد وإرسال البعثات وإنشاء مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ومن جهته شكَر المفتي الوزير على حفاوة الاستقبال، وأكد ضرورة تعزيز التعاون المثمر بما يخدم القضايا العلمية والجوانب العملية.

واتفقا على أن يكون تنسيق التعاون في هيئة بروتوكول يوقَّع بين الطرفين من خلال السفارة المصرية في "إسلام آباد".

 







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باكستان

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

المجتمعات المسلمة



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