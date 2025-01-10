اليوم السابع
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الجمعة، 10 يناير 2025 06:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق منشية ناصر وتوجه بصرف التعويضات اللازمة

الجمعة، 10 يناير 2025 04:35 م
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق منشية ناصر وتوجه بصرف التعويضات اللازمة حريق منشية ناصر
كتب مدحت وهبة

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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي اندلع في الساعات الماضية بمنطقة منشية ناصر، وتسبب في إلحاق الضرر بعدد من المنازل، ومصانع تعمل في تدوير القمامة بالمنطقة.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

 







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وزيرة التضامن

حريق منشية ناصر

تعويضات حريق منشية ناصر

حادث حريق منشية ناصر



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