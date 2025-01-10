وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق منشية ناصر وتوجه بصرف التعويضات اللازمة

كتب مدحت وهبة

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي اندلع في الساعات الماضية بمنطقة منشية ناصر، وتسبب في إلحاق الضرر بعدد من المنازل، ومصانع تعمل في تدوير القمامة بالمنطقة.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.