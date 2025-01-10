اليوم السابع
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الجمعة، 10 يناير 2025 05:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرا خارجية الجزائر وبنين يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الجمعة، 10 يناير 2025 05:00 ص
وزيرا خارجية الجزائر وبنين يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين وزير الشؤون الخارجية الجزائرى أحمد عطاف
أ ش أ

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بحث وزير الدولة الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية بنين، أوشلجون أجادى باكارى، حول بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة تطورات الأوضاع في فضاء انتمائهما المشترك، فضلا عن التنسيق بخصوص الاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.

جاء ذلك في مباحثات بين الجانبين والتي جرت خلال زيارة "عطاف" الرسمية مساء أمس إلى بنين، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقًا لبيان للوزارة، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.







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أحمد عطاف

الجزائر

بنين

افريقيا

أوشلجون أجادى باكارى

عبد المجيد تبون






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