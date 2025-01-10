وزيرا خارجية الجزائر وبنين يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

أ ش أ

بحث وزير الدولة الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية بنين، أوشلجون أجادى باكارى، حول بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة تطورات الأوضاع في فضاء انتمائهما المشترك، فضلا عن التنسيق بخصوص الاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.

جاء ذلك في مباحثات بين الجانبين والتي جرت خلال زيارة "عطاف" الرسمية مساء أمس إلى بنين، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقًا لبيان للوزارة، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.