اليوم السابع
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الجمعة، 10 يناير 2025 04:34 م
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وزارة الدفاع البريطانية: لم نشارك فى الضربات على الحوثيين فى اليمن

الجمعة، 10 يناير 2025 04:21 م
وزارة الدفاع البريطانية: لم نشارك فى الضربات على الحوثيين فى اليمن هجوم على اليمن
محمد جمال

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قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة إنها لم نشارك فى الضربات على الحوثيين فى اليمن، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجمات في اليمن استهدفت مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيرات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد جيش الاحتلال أن الغارات على اليمن تأتي في ضوء الهجمات الحوثية المتكررة ضد إسرائيل ، حيث هاجموا بنية تحتية عسكرية للحوثيين في وسط اليمن وغربه ومحطة حزيز بصنعاء، والأهداف التي قصفوها شملت مواقع عسكرية بمحطة كهرباء حزيز وميناءي الحديدة ورأس عيسى في اليمن.







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