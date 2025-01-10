هاريس تشكر ماكرون على دعم أوكرانيا وتؤكد أهمية التعاون الثنائي

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أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تقديرها للتعاون الوثيق الذي أبدته فرنسا مع إدارة بايدن-هاريس.

وقالت هاريس، في بيان نشره البيت الأبيض، الخميس، إن اللقاءات السابقة التي جمعتهما، بدءاً من باريس في نوفمبر 2021 إلى واشنطن وميونيخ، عززت العلاقات الثنائية.

وأعربت عن دعمها المستمر لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الموحد والقوي، ووجهت الشكر لماكرون على دعمه لأوكرانيا.

وأشارت هاريس إلى التزامها المستمر بالتحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا، القائم على المبادئ والقيم الديمقراطية المشتركة.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي أهمية هذا التعاون الثنائي في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، من إفريقيا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى مجالات الفضاء والتكنولوجيا.