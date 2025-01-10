ننشر أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10-1-2025 داخل أسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضروات المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، اليوم الجمعة 10 يناير 2025 .

وجاءت أسعار الخضروات بالأسواق كالآتي -

الطماطم 8 جنيهات

البطاطس 10 جنيهات

الخيار 25 جنيها

الليمون 60 جنيها

البصل الأحمر 20 جنيها

الباذنجان 12 جنيها

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 50 جنيها

البامية 40 جنيها

الكزبرة والشبت 5 جنيهات

كابوتشا 10 جنيهات

الجزر 15 جنيها

الكوسة 20 جنيها

البنجر15 جنيها

الفلفل الحار والبارد 25 جنيها



يذكر أن محافظة البحيرة، تعتبر من أكبر المحافظات الزراعية خاصة فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس و الخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة وأهمها "البطاطس والفاصوليا والخرشوف والفراولة والبرتقال والبصل".