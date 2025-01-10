نقابة التطبيقيين: استمرار تحديث بيانات أصحاب المعاشات حتى 28 فبراير المقبل

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، إجراء عمليات تحديث بيانات الأعضاء من أصحاب المعاشات ( أعضاء وورثة ) والمحولة معاشاتهم على حساباتهم البنكية ( الحسابات الشخصية فقط )، خلال الفترة من أول يناير 2025 حتى 28 فبراير 2025، وذلك بمقر مركز المعلومات بالدور الرابع بمبنى النقابة العامة للتطبيقيين بميدان العباسية، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساءا، عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

وأوضحت النقابة العامة للتطبيقيين، إتاحة إجراء تحديث البيانات بجميع مقرات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية فى مواعيد عمل كل نقابة فرعية، شريطة أن يتوافر مع الأعضاء المعنيين بالمعاشات: صورة بطاقة الرقم القومى، ويدون العضو على صورة البطاقة رقم الموبايل الشخصى، ورقم صرف المعاش ويوقع العضو عليها.

وكان قد قال المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن نقابة التطبيقيين تضم في عضويتها مليونا و250 ألف تطبيقى، لافتا إلى أن المعاشات تشهد زيادة سنويا حوالى 18 مليون جنيه، أي ما يوازى 1200 عضو جديد سنويا في المعاشات، مشيرا إلى أنه منذ انتخابه على مقعد النقيب العام فى أبريل 2023، تم زيادة المعاش النقابى مرتين علي التوالى، ليرتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى أبريل 2024 بواقع 420 جنيها، لافتا إلى أنه جار إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.