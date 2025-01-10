نقابة الأطباء البيطريين تعلن كشوف مرشحي انتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى للنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2025، وذلك عقب اعتماد اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابتي القاهرة والجيزة لها، بجلسة مجلس النقابة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، بعد انتهاء المدة القانونية للطعون والتنازلات.

وأوضحت النقابة، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للتجهيز للعملية الانتخابية، حيث تم اعتماد الكشوف النهائية وتدعو النقابة العامة أعضائها للمشاركة الفعالة في الانتخابات، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025، تحت إشراف كامل من هيئة النيابة الإدارية، حيث إلتقى أعضاء اللجنة مستشاري هيئة النيابة الإدارية بمقر النقابة العامة؛ للاتفاق على إجراءات إشراف هيئة النيابة الإدارية على العملية الانتخابية.



الجيزة



القاهرة



المرشحون بالقاهرة



المرشحون



مرشحو النقابة الفرعية بالجيزة