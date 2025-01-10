اليوم السابع
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نقابة الأطباء البيطريين تعلن كشوف مرشحي انتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة

الجمعة، 10 يناير 2025 10:33 ص
نقابة الأطباء البيطريين تعلن كشوف مرشحي انتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى للنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2025، وذلك عقب اعتماد اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابتي القاهرة والجيزة لها، بجلسة مجلس النقابة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، بعد انتهاء المدة القانونية للطعون والتنازلات.

وأوضحت النقابة، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للتجهيز للعملية الانتخابية، حيث تم اعتماد الكشوف النهائية وتدعو النقابة العامة أعضائها للمشاركة الفعالة في الانتخابات، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025، تحت إشراف كامل من هيئة النيابة الإدارية، حيث إلتقى أعضاء اللجنة مستشاري هيئة النيابة الإدارية بمقر النقابة العامة؛ للاتفاق على إجراءات إشراف هيئة النيابة الإدارية على العملية الانتخابية.

الجيزة
الجيزة

 

القاهرة
القاهرة

 

المرشحون بالقاهرة
المرشحون بالقاهرة

 

المرشحون
المرشحون

 

مرشحو النقابة الفرعية بالجيزة
مرشحو النقابة الفرعية بالجيزة

 

مرشحو النقابة الفرعية بالقاهرة
مرشحو النقابة الفرعية بالقاهرة






مشاركة

نقابة البيطريين

انتخابات نقابة البيطريين بالقاهرة

انتخابات نقابة البيطريين بالجيزة

انتخابات بيطريين القاهرة 2025

انتخابات بيطريين الجيزة 2025



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