نظام غذائي صحي للقلب.. أطعمة ومشروبات تجنبها لو مريض بالسكر

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تكون بعض الأطعمة والمشروبات ضارة لمرضى السكر لأنها تسبب ارتفاعات سريعة في مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم.

يمكن للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة والسكريات المضافة والدهون غير الصحية أن تطغى على قدرة الجسم على إدارة نسبة الجلوكوز في الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقم مقاومة الأنسولين، والمساهمة في زيادة الوزن، وزيادة خطر حدوث مضاعفات مثل أمراض القلب وتلف الأعصاب ومشاكل الكلى.

وفقًا لموقع "ndtv"، يعد تجنب مثل هذه العناصر أو الحد منها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات السكر في الدم المتوازنة ومنع المضاعفات.

أطعمة ومشروبات يجب على مرضى السكر تجنبها

تحتوى المشروبات مثل المشروبات الغازية والشاي المحلى ومشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكريات المضافة، مما يتسبب في ارتفاع فوري وكبير في نسبة السكر في الدم، كما تساهم في زيادة الوزن وزيادة مقاومة الأنسولين، اختر الماء أو الشاي العشبي أو المشروبات غير المحلاة بدلاً من ذلك.

الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من الدقيق المكرر لها مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، استبدلها بخيارات الحبوب الكاملة مثل الكينوا أو الأرز البني أو خبز الحبوب الكاملة لتثبيت نسبة السكر في الدم.

توجد الدهون المتحولة في الوجبات الخفيفة المصنعة والسمن والمخبوزات، وهي تزيد من الالتهابات وتزيد من مقاومة الأنسولين وترفع مستويات الكوليسترول السيئ، اختر الأطعمة التي تحمل علامة "خالية من الدهون المتحولة" وركز على الدهون الصحية من المكسرات والبذور والأفوكادو.

تحتوي الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، اختر البدائل المخبوزة أو المشوية أو المقلية بالهواء للحصول على خيار أكثر صحة.

تحتوي الكعكات والبسكويت والحلويات على نسبة عالية من السكريات المضافة والدهون غير الصحية، مما يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة الجلوكوز في الدم، وللحصول على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، جرب تناول أجزاء صغيرة من الفاكهة أو الحلويات المصنوعة من المحليات الطبيعية مثل ستيفيا.

تحتوي العديد من الحبوب التي يتم تسويقها على أنها "صحية" على نسبة عالية من السكر، مما يجعلها غير مناسبة لمرضى السكر، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح، اختر دقيق الشوفان أو الحبوب الكاملة الخالية من السكر المضاف.

يحتوي الحليب الكامل الدسم والقشدة والزبادي كامل الدسم على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من حساسية الأنسولين وتزيد من مستويات الكوليسترول، انتقل إلى خيارات قليلة الدسم أو غير مشتقة من الألبان مثل حليب اللوز أو الشوفان.

تحتوي اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق وغيرها من اللحوم على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ويفاقم مضاعفات مرض السكري. اختر البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك أو المصادر النباتية.

تحتوي مشروبات القهوة التي تحتوي على شراب مضاف إليه كريمة مخفوقة وحليب كامل الدسم على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية، مما يجعلها ضارة لمرضى السكر، التزم بالقهوة السوداء العادية أو أضف قليلًا من حليب اللوز غير المحلى والقرفة لإضفاء النكهة.

ومن خلال تجنب هذه الأطعمة والمشروبات، يمكن لمرضى السكر إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل، وتقليل خطر حدوث المضاعفات، وتحسين الصحة العامة.