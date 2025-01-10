اليوم السابع
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موعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير والإجازات المتبقية حتى نهاية الشهر

الجمعة، 10 يناير 2025 09:37 م
موعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير والإجازات المتبقية حتى نهاية الشهر نتيجة
كتب محمود راغب

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يتساءل الكثير من المواطنين عن أهم الإجازات المرتقبة حتى نهاية شهر يناير أول أشهر العام الجديد، وذلك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد .

وينشر "اليوم السابع" مواعيد الإجازات المتبقية فى شهر يناير 2025 ، بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت أيام العطلات الرسمية، كالآتى:

أيام إجازات متبقية فى شهر يناير 2025 "اجازات رسمية" :

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وقد يتم ترحيل إجازة هذا اليوم ليوم اخر لانه يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع .

العطلات الأسبوعية فى شهر يناير 2025 :

السبت 11 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية

السبت 18 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية

السبت 25 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية







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