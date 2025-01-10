موعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير والإجازات المتبقية حتى نهاية الشهر

كتب محمود راغب

يتساءل الكثير من المواطنين عن أهم الإجازات المرتقبة حتى نهاية شهر يناير أول أشهر العام الجديد، وذلك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد .

وينشر "اليوم السابع" مواعيد الإجازات المتبقية فى شهر يناير 2025 ، بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت أيام العطلات الرسمية، كالآتى:

أيام إجازات متبقية فى شهر يناير 2025 "اجازات رسمية" :

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وقد يتم ترحيل إجازة هذا اليوم ليوم اخر لانه يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع .

العطلات الأسبوعية فى شهر يناير 2025 :

السبت 11 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية

السبت 18 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية

السبت 25 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية