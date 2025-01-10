من خارج الفرن.. محافظة الوادى الجديد ترد على واقعة وجود عقرب فى رغيف خبر

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عقرب داخل رغيف خبز بالوادي الجديد، أعلنت المحافظة أن مديرية التموين والإدارات التابعة لها تقوم بحملات مكثفة للتفتيش على المخابز البلدية لمتابعة جودة الخبز البلدي المدعم، ومدى الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ومطابقة الوزن والمواصفات، وذلك على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد البيان أنه تلقى شكوى بالواقعة، صدرت التعليمات فورًا بالتحقيق في الأمر، وتشكيل لجنة من مديرية التموين وإدارة تموين الخارجة ومباحث التموين والصحة وسلامة الغذاء، وتم الانتقال إلى المخبز محل الشكوى ومعاينة الإنتاج، كما تم سحب عينات من الدقيق البلدي والردة المستخدمة في عمليات الخبز، وتم إرسالها إلى معمل وزارة الصحة للتحليل.

وفيما يخص الصورة التي تم نشرها فقد تبين أن الحشرة الملتصقة بالرغيف وجدت بحالتها من حيثُ الشكل واللون ولو أنها دخلت بيت النار لاحترقت، وأفادت الشاكية أن زوجها يعمل بجمع الخردة وعليه قد تكون الحشرة التصقت بالرغيف بعيدًا عن المخبز، كأن تكون ملتصقة بوسيلة المواصلات الخاصة به نظرًا لطبيعة عمله.

وتؤكد المحافظة أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة يثبت وقوعها.



استمرار الحملة



عقرب في رغيف الخبز



