معابد ومتاحف يهودية في مقدمة خسائر حريق لوس أنجلوس.. اعرف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

قال موقع اكسيوس، إن حرائق لوس انجلوس المشتعلة في غابات كاليفورنيا تسببت في تدمير منازل وأحياء ومعالم شهيرة، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما تعرضت بعض الهياكل التاريخية الأكثر أهمية في الولايات المتحدة للتدمير الكامل نتيجة الحرائق.

وقالت رئيسة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، كريستين كرولي، إن عدد الهياكل المدمرة أو المتضررة بسبب الحرائق يُعتقد أنها بالآلاف، وأشارت الى أن حريق باليساديس هو أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميرًا في تاريخ لوس أنجلوس.

ورصد أكسيوس عدد من المعالم التاريخية التي تأثرت بالحرائق منها، متحف الأرانب في ألتادينا الذي احترق بالكامل، بحسب حساب المتحف على موقع إنستجرام، ومنزل ايمز وهو المعلم المعماري الذي يعود تاريخه إلى القرن العشرين الذ قال حسابه الرسمي على انستجرام انه اصبح آمنًا من الحرائق اعتبارًا من 8 يناير.



فيلا جيتي

وفيلا جيتي، التي أشار التقرير الى انها متحف فني الشهير عالميًا ظل آمنًا حتى الآن، وفقًا لإعلان صدر في 8 يناير على موقعه الإلكتروني، على الرغم من أن حريقًا صغيرًا أحرق الأشجار والنباتات الموجودة على الممتلكات.

ومعبد ومركز باسادينا اليهودي، وقال المركز اليهودي على فيسبوك إن حرم المعبد والمركز اليهودي دُمر بسبب حريق إيتون، ومسرح هوليود بول الذي تأثر بأوامر الإخلاء بسبب حريق صن ست مساء الأربعاء، والتي قال القائمون على المدرج والحديقة إنها تم رفعها صباح الخميس، كما احترقت سبع مدارس، ومكتبتان، وحانات، ومطاعم، وبنوك، ومحلات بقالة ولم تصدر الحكومة بعد أرقامًا عن تكلفة الأضرار أو تفاصيل حول عدد المباني التي احترقت.



معالم لوس انجلوس

وأخمدت أطقم الإطفاء حريقًا في هوليوود هيلز ، مما سمح برفع عملية الإخلاء يوم الخميس ولا يعرف مسؤولو الإطفاء بعد سبب الحرائق لكنهم يحققون بنشاط، وكان ما لا يقل عن 180 ألف شخص تحت أوامر الإخلاء، وقد دمرت الحرائق حوالي 117 كيلومترًا مربعًا أي ما يقرب من حجم سان فرانسيسكو، يعد حريق باليساديس بالفعل الأكثر تدميراً في تاريخ لوس أنجلوس.