مطار مرسى علم الدولى يستقبل 110 رحلة طيران خلال الأسبوع بداية من غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع المقبل بداية من غدا السبت 110 رحلة طيران دولية، يتم تسهيل الإجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم المختلفة.

وتصل الرحلات الأسبوعية المقرر وصولها بمطار مرسى علم بداية من غدا السبت من 12 دولة حول العالم، حيث تقوم السلطات المختصة بتقديم الإجراءات الأمنية والوقائية فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم لمقر إقامتهم .

ومن بين الدول التى تصل منها الرحلات بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وسولوفاكيا وسويسرا والمجر، والنمسا، أغلبها دول أوروبية عاشقة لمدينة مرسى علم.



