مصرع 5 وإصابة 7 فى انهيار منزل مكون من 3 طوابق بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون فى انهيار منزل مكون من 3 طوابق بعزبة دمنهور التابعة لقرية بني شقير مركز منفلوط بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل مأهول بالسكان بعزبة دمنهور بقرية بني شقير بمركز منفلوط.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمد مصطفى 13 عاما ، ومحمد عبد الصبور 40 عاما، وأسيل مصطفى 12 عاما ،وردة محمود عبد الصبور 40 عاما ، و رودى محمود عبد الصبور 14 عاما،

وأصيب كل من حمزة مصطفى 3 أعوام، وبشرى محمود عبد الصبور 14 عاما، وريتال محمود، ورودى محمود، وآدم مصطفى، وهدى حنفى جاد 32 عاما، وسحر نادى سيد 35 عاما .

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي.