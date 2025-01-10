مصرع 16 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة فى بوليفيا وتضرر 16 ألف أسرة.. فيديو

فاطمة شوقى

تسببت الأمطار الغزيرة في بوليفيا في مصرع 16 شخصا على الأقل حتى الآن، مع إلحاق الضرر بـ 16 ألف أسرة، وتلك الأمطار من المتوقع أن تستمر حتى أبريل، وكانت مقاطعة تشوكيساكا هي الأكثر تضررا، وفقا لصحيفة لا اكسبانثيون.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت بوليفيا في تضرر 16 ألف أسرة، بحسب الأرقام الرسمية، التي أفادت أيضا عن مقتل 16 شخصا على الأقل منذ ذلك الحين، وأكد نائب وزير الدفاع المدني خوان كارلوس كالفيمونتيس هذه المعلومات، حيث قال إن 5133 أسرة تأثرت بالظاهرة الطبيعية، فيما تأثرت 10880 أسرة أخرى بالأمطار الغزيرة المستمرة.

وفي الأيام الأخيرة، تأكدت وفاة طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، جرفته مياه نهر بيكيندو في ألتو بيني، لاباز، فيما توفي طفل آخر يبلغ من العمر ستة أشهر في مدينة سانتا كروز.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن خمس وفيات في مقاطعة كوتشابامبا وخمسة أخرى في تشوكيساكا، المنطقة التي سجلت فيها أكبر كمية من الأمطار.

وفي هذا الصدد، أوضح كالفيمونتيس أن الأمطار تم تسجيلها في 8 من المقاطعات التسع في البلاد، وكانت منطقة أورورو الغربية هي الاستثناء الوحيد، وفي لاباز، عاصمة البلاد ومقر السلطتين التنفيذية والتشريعية، سجل تقرير رسمي من مكتب رئيس البلدية هطول أمطار متواصلة لمدة تسع ساعات.

وبدأ موسم الأمطار هذا في شهر نوفمبر ومن المتوقع أن يستمر حتى شهر أبريل، وبحسب بيانات حكومية، فإن موسم الأمطار العام الماضي أدى إلى وفاة أكثر من 50 شخصا.